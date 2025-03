Ceccano: Critiche al Piano di Assunzioni del Commissario

Il piano di assunzioni predisposto dal Commissario del Comune di Ceccano finisce sotto il fuoco delle critiche. A sollevare perplessità sono sia la FP CGIL Frosinone-Latina, che ha incontrato il Viceprefetto Fabio Giombini il 13 febbraio, il piano non piace nemmeno ad Andrea Querqui e Mariangela De Santis.

Sindacati in prima linea: le richieste della FP CGIL

Nel corso dell’incontro, la delegazione sindacale, composta dal Segretario generale Giovanni Salzano, dalla segretaria della FP Maria Carmen Falstaffi e dal delegato sindacale a Palazzo Antonelli Valerio Papetti, ha espresso contrarietà al piano di assunzioni, sottolineando alcune criticità:

Assenza di operatori cimiteriali nel piano di assunzioni comunale, nonostante la necessità di questa figura.

nel piano di assunzioni comunale, nonostante la necessità di questa figura. Ritardo nell’attivazione del servizio scuolabus , rinviato all’inizio del prossimo anno scolastico, con conseguenti disagi per centinaia di famiglie.

, rinviato all’inizio del prossimo anno scolastico, con conseguenti disagi per centinaia di famiglie. Preoccupazione per la stabilità occupazionale dei lavoratori interinali, che rischiano di pagare il prezzo delle politiche di risanamento economico del Comune.

“La riorganizzazione del personale non può gravare sui lavoratori e sulle fasce più deboli della popolazione”, ha dichiarato la segretaria Falstaffi in una nota ufficiale.

Critiche dalla politica: Querqui e De Santis contrari all’assunzione del dirigente

Sul piano assunzionale si registra anche l’opposizione di Andrea Querqui e Mariangela De Santis, il primo in corsa per la guida della città e la seconda potenziale candidata. In particolare, i due esprimono contrarietà alla prevista assunzione di un dirigente da assegnare al settore urbanistico, che verrebbe reclutato attraverso la graduatoria concorsuale del Comune di Ferentino.

Chi deciderà?

Le assunzioni restano dunque un tema caldo, con il rischio che la decisione venga lasciata alla prossima amministrazione comunale. Nel frattempo, il confronto tra sindacati e istituzioni prosegue, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra le esigenze di bilancio e la tutela dei lavoratori e dei servizi essenziali per i cittadini.