Ceccano2030 si candida ad amministrare la città di Ceccano. Dopo la tempesta giudiziaria che lo scorso ottobre ha travolto la nostra città, Ceccano sta vivendo una delle pagine più vergognose della sua storia. Ceccano2030 si candida per liberare Ceccano. Liberare Ceccano da una cappa di corruttela che la soffoca. Liberare Ceccano da un modo di fare politica lontano dai concreti bisogni dei ceccanesi. Liberare Ceccano dall’ombra del malaffare. Liberare Ceccano dall’incompetenza e dall’assenza di trasparenza al potere. Dopo aver avviato nel corso degli ultimi mesi un confronto programmatico – a partire dall’iniziativa politica messa in atto da Ceccano2030 nell’ultimo anno e mezzo – con tutti i soggetti politici che si sono resi disponibili, e non essendo stato possibile arrivare a poter presentare alla città una proposta politica condivisa, il collettivo Ceccano2030 ha ritenuto opportuno presentare una propria candidatura aderente al profilo di candidato Sindaco che avevamo diffuso alcune settimane fa. Quindi, in seguito a un ampio dibattito che ha animato le ultime assemblee del collettivo, Ceccano2030 ha chiesto la disponibilità a Luigi Mingarelli di rappresentare la propria coalizione, sostenuta dalle liste Ceccano per l’acqua pubblica e Ceccano a Sinistra (Prc, PCI, sinistra ceccanese). Ringraziamo infinitamente Mingarelli per aver accettato con entusiasmo la candidatura a Sindaco di Ceccano. Luigi Mingarelli, vigile del fuoco, delegato sindacale Usb e dirigente Prc, da sempre iscritto all’Anpi e sostenitore della Mezzaluna Rossa palestinese, impegnato nelle vertenze contro Acea e attivo nel Comitato Acqua Pubblica locale, è stato tra i protagonisti del movimento “In nome del popolo inquinato” nel 2014 e poi nel 2018 nella città fabraterna. Ceccano 2030 è nato come un progetto politico nuovo ed inclusivo che si pone, fin dalla sua costituzione, il proposito di provare a passare dalla protesta alla proposta, dall’opposizione all’alternativa, per dare una speranza alle richieste di cambiamento che quotidianamente arrivano dai ceccanesi, dando vita a un percorso partecipato e condiviso con l’intera comunità di cittadine e cittadini, per un radicale cambio di passo rispetto alle ultime consiliature comunali. Per questo, Ceccano2030 presenterà le sue proposte per amministrare la città nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo mercoledì 2 aprile 2025 alle ore 11:30 presso il comitato elettorale in (angolo Piazza XXV luglio). Il collettivo Ceccano2030 è impegnato da tempo a costruire una proposta seria, concreta ed efficace per un’altra città possibile, quella che i cittadini vogliono vivere nel prossimo futuro, e nell’imminente campagna elettorale faremo conoscere idee e proposte elaborate insieme ai ceccanesi nel percorso partecipativo che abbiamo portato avanti nell’ultimo anno e mezzo. Ripristino del servizio scuolabus e difesa al diritto allo studio, contrasto alle vessazioni di Acea sui ceccanesi e applicazione della tariffa unica sociale, lotta all’inquinamento (di aria, terra e acqua), trasparenza e partecipazione, stop al consumo di suolo, difesa dei beni comuni, queste le basi su cui costruire un’altra città possibile in cui vivere, questi i punti irrinunciabili del programma amministrativo che Ceccano2030 porterà nelle strade e nelle piazze di Ceccano confrontandosi con i cittadini. Le prossime elezioni dovranno servire per rimettere nelle mani dei ceccanesi la scelta di una nuova amministrazione che possa essere trasparente, partecipativa, competente, e noi di Ceccano2030 ci saremo: se vuoi che Ceccano cambi, cambia Ceccano insieme a noi! Il tempo per dare vita a un’idea alternativa di città è oggi, il futuro di Ceccano comincia adesso: uniti si può!

