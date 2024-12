Ceccano2030 partecipa al convegno dell’Università di Firenze su Filippo Maria De Sanctis

Il 13 dicembre 2024 si è tenuto il convegno su Filippo Maria De Sanctis organizzato dall’Università degli studi di Firenze, dal titolo “Rivitalizzare la formazione continua degli adulti per cambiamenti sociali positivi e realizzazione personale: realismo e visione. Il contributo di Filippo M. De Sanctis”, a cui ha preso parte anche il filosofo ceccanese Filippo Cannizzo in qualità di portavoce del collettivo Ceccano2030. Nel corso dell’importante iniziativa dedicata allo scienziato ceccanese, numerosi esperti nel campo della pedagogia hanno analizzato il valore attuale della produzione scientifica di Filippo M. De Sanctis, tra i fondatori della ricerca sull’educazione in età adulta e in particolare sulla formazione dei lavoratori in Italia. L’incontro è stato il primo di un ciclo di appuntamenti che culmineranno nel 2026 – in occasione del centenario della sua nascita – con la costituzione del “Club di Firenze” per proseguire il suo lavoro di ricerca. Filippo Maria De Sanctis, nato a Ceccano nel 1926, dopo la maturità classica e la laurea in giurisprudenza ha collaborato con alcuni quotidiani e periodici: “Avanti!”, “Belfagor”, “Il Ponte”, “Mondo operaio”. Dal 1951 in ambito cinematografico è stato redattore di «Rassegna del Film», «Cinema», corrispondente di «Film» di Montevideo, collaboratore di «Filmcritica» e di «Cronache del cinema e della televisione», membro del Consiglio direttivo del sindacato nazionale giornalisti cinematografici, segretario e poi presidente della Federazione dei Circoli del Cinema. Dalla fine degli anni ‘50 De Sanctis ha approfondito ricerche e studi nell’ambito dell’educazione degli adulti, collaborando con l’Istituto Gramsci, il Centro studi e formazione della Cgil, l’Ocse, l’Isfol e l’Unesco. Nel 1970 stato tra i primi due titolari di cattedra di Educazione degli adulti in Italia. A lungo collaboratore del regista Vittorio De Seta, ha fondato nel 1983 e poi presieduto l’Associazione Italiana di educazione degli adulti-AIDEA. La partecipazione del filosofo Cannizzo e di Ceccano2030 al convegno dell’Università di Firenze, ha messo in evidenza il legame profondo della città fabraterna con il pedagogo che ha dato un contributo fondamentale alla fondazione scientifica della disciplina dell’educazione degli adulti. Infatti, Ceccano, città natale di De Sanctis, ha intitolato proprio a lui la biblioteca comunale con deliberazione del consiglio comunale del 20 marzo 1994. L’iniziativa ha preso le mosse dal lavoro di ricerca condotto in Toscana da De Sanctis su attività e organismi di educazione degli adulti, e sugli studi da lui condotti sulle valenze educative nei luoghi di lavoro nel settore metalmeccanico. L’attenzione si è poi concentrata sullo sviluppo delle iniziative di De Sanctis tese a conseguire un impatto sociale in Italia: l’elaborazione di una legge di iniziativa parlamentare sull’educazione degli adulti e la creazione dell’AIDEA. Nel corso del convegno è emersa l’importanza della produzione scientifica di De Sanctis ancora inedita. Sarebbe auspicabile che, in occasione dei cento anni dalla nascita del pedagogista, il Comune di Ceccano si faccia promotore di una pubblicazione che raccolga questi volumi poco noti ma dall’alto valore scientifico e di carattere divulgativo, pure pensando di organizzare eventi dedicati a Filippo Maria De Sanctis per continuarne il lavoro di ricerca e rinsaldare il suo legame con la città natale.

