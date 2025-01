Ceccano2030 organizza “Viva viva la Befana”, iniziativa per promuovere una città dei bambini

La nostra idea di Ceccano è quella di una città capace di soddisfare i bisogni di tutti, bambini compresi. In queste festività vissute un po’ in sordina riteniamo giusto dedicare uno spazio ai più piccoli. Lo avevamo già fatto a maggio, con l’evento in piazza municipio a cui hanno preso parte tanti bambini e bambine. Un’ iniziativa che ci ha permesso di animare il centro storico con risate, colori, giochi e con i sorrisi sinceri dei piccoli intervenuti.

Pertanto, in linea con quanto già fatto in passato, vogliamo regalare di nuovo ai bambini e alle loro famiglie un sano momento di condivisione cittadina, con la Befana targata Ceccano 2030 che è già pronta per distribuire calze e dolcetti a quanti vorranno unirsi a noi.

Vi aspettiamo sabato 4 Gennaio, ore 15:00, presso la nostra sede in P.zza 25 Luglio , Largo Tomassini 1, per concludere tutti insieme queste festività natalizie, e per augure ai bambini della nostra Città il nuovo inizio anno che si meritano. Siamo convinti che solamente i bambini possano essere garanti di uno sviluppo sostenibile della città, e per questo pensiamo debbano essere il punto di riferimento per accogliere le esigenze e le diversità di tutti in città: la bambina e il bambino devono diventare misura e modello della città.

Ceccano2030

COMUNICATO STAMPA