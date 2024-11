Ceccano2030 chiede un incontro al Commissario Prefettizio Fabio Giombini per l’immediato ripristino del servizio scuolabus a Ceccano

Ceccano2030 ha presentato richiesta formale di incontro al Commissario Prefettizio di Ceccano, Dott. Fabio Giombini, per rappresentargli alcune problematiche riguardanti la città – aggravate dalle note vicende giudiziarie che hanno travolto Ceccano nelle ultime settimane e hanno infangato il nome della nostra città – e per richiedere interventi urgenti in merito. In particolare, Ceccano2030 ha ritenuto opportuno chiedere un incontro al Commissario Prefettizio del Comune di Ceccano per ottenere, per quanto concerne i suoi poteri e le sue competenze in materia, il ripristino immediato del servizio di trasporto scolastico fino al termine dell’anno scolastico 2024/2025. Con la soppressione di un servizio pubblico come quello del trasporto scolastico, l’amministrazione comunale commissariata ha scaricato sui ceccanesi il peso dei propri errori e della inadeguatezza che hanno palesato in anni di malgoverno della città; chi ha amministrato Ceccano negli ultimi 5 anni, sopprimendo il servizio scuolabus, ha compiuto un grave attacco al diritto allo studio pure contravvenendo alla Legge Regionale n. 29/1992 e al Decreto Legislativo n. 63/2017 che, in ottemperanza agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, evidenziano come gli enti locali sono tenuti a garantire il servizio di trasporto scolastico in quanto servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio, finalizzato a perseguire l’uguaglianza sostanziale degli studenti. È una vergogna che in tutti i comuni, anche nella nostra Provincia, gli studenti possono usufruire di un servizio scuolabus a costo irrisorio e fin dal primo giorno di scuola, mentre a Ceccano no per scelte scellerate compiute da un gruppo di incapaci che non voleva nemmeno lasciare la poltrona dopo l’arresto di Caligiore. Il trasporto pubblico scolastico è un servizio fondamentale per garantire il diritto allo studio, messo a rischio pure da questa scelta scellerata dell’amministrazione comunale commissariata che nel corso degli anni ha ritenuto più utile finanziare festicciole, sperperando migliaia di euro in risarcimenti per bonifiche su terreni privati o restituendo finanziamenti già spesi per errori di calendario, invece di destinare le risorse economiche necessarie a garantire gli scuolabus per tutto l’anno e per tutto il territorio cittadino. Ceccano2030 non si rassegna all’assenza del servizio scuolabus a Ceccano e, dopo aver portato la questione all’attenzione della Regione Lazio, dopo aver organizzato manifestazioni in piazza, dopo aver interessato della questione il Prefetto di Frosinone e aver raccolto centinaia di firme, chiediamo l’intervento del Commissario Prefettizio affinché venga quanto prima ripristinato il servizio scuolabus. Ceccano sta vivendo una delle pagine più vergognose della sua storia. Indipendentemente dalle questioni giudiziarie, gravissime responsabilità politiche e amministrative pesano su tutta la maggioranza consiliare e su tutti gli assessori che negli ultimi anni hanno sostenuto ogni decisione del Sindaco e votato ogni atto amministrativo nell’assenza totale di trasparenza – senza obiettare né prendere in alcun modo le distanze da deliberazioni scellerate su temi che riguardavano la vita concreta dei ceccanesi. Perciò, siamo convinti che sia doveroso confrontarci con il Commissario Prefettizio, affinché venga vagliata ogni azione utile volta a garantire alcuni servizi minimi per il Comune di Ceccano, nel rispetto di quella legalità e quella trasparenza affossate dall’amministrazione Caligiore. Quindi, pensiamo che il futuro della nostra città passi necessariamente attraverso una nuova visione di etica amministrativa e politica, dove a contare siano i programmi, le idee, i progetti concreti, l’onestà e la trasparenza, più che le logiche personalistiche, e saremo impegnati in questo senso per il bene di Ceccano e dei cittadini. Noi, dal canto nostro, siamo impegnati da tempo a costruire una proposta seria, concreta ed efficace per un’altra città possibile, quella che i cittadini vogliono vivere nel prossimo futuro: se vuoi che Ceccano cambi, cambia Ceccano insieme a noi! Il tempo per dare vita a un’idea alternativa di città è oggi, il futuro di Ceccano comincia adesso!

COMUNICATO STAMPA

