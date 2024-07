Ceccano2030: “Autogol con il campo da Basket”

Apprendiamo che i giovani candidati della lista “La Giovane Ceccano”, vicini alla maggioranza amministrativa, hanno da poco concluso dei lavori di rifacimento e messa in sicurezza del campo da Basket Giacomo Matteotti. È doveroso fare un plauso ai ragazzi per l’impegno profuso per sopperire alla mala gestione del Comune Una mala gestione confermata, per assurdo, proprio dai ragazzi vicini alla maggioranza Caligiore che, intervenendo spontaneamente nella riparazione del campo, hanno confermato quanto denunciamo da anni, ovvero l’atteggiamento lassista e negligente dell’amministrazione rispetto al tema della riqualificazione degli spazi comuni e, in particolare, degli impianti sportivi.

Al di là della buona iniziativa dei ragazzi, ciò che desta stupore è il fatto che il Comune non sia intervenuto per fermare la Giovane Ceccano dal mettere in atto interventi di manutenzione e messa in sicurezza di un’area pubblica. Ricordiamo che i privati non possono intervenire, né tantomeno operare con interventi di manutenzione, su beni comunali senza regolare autorizzazione/concessione (autorizzazione che pare non esistere, stando a quanto traspare dalle dichiarazioni della Giovane Ceccano), trattandosi questi di beni rientranti nel patrimonio indisponibile dell’ente comunale

Soprattutto per intervenire su un’area destinata allo sport servirebbe uno straccio di progettazione, nonché un minimo e banale controllo al termine dei lavori, se non altro per garantire lo stato di sicurezza di un luogo.

Per tutti questi motivi desta preoccupazione constatare che, tra gli interventi dei giovani della Gioventù Ceccanese, vi sono stati quelli di risistemazione di una parte della pavimentazione sconnessa, nonché quelli di installazione dei nuovi cesti da basket. Interventi di una certa importanza che, se non eseguiti a regola d’arte, potrebbero provocare problemi di un certo rilievo, soprattutto a fronte della mancanza di una professionale supervisione atta a verificare lo stato di realizzazione dei lavori.

Cosa potrebbe accadere un domani se un bambino si facesse male proprio a causa dei lavori fatti dai giovani Ceccanesi? Su chi ricadrebbe la responsabilità?

Sembrano questioni banali, ma quando si parla di beni comuni conviene prevenire ogni rischio; inoltre, quanto fatto dai ragazzi della Giovane Ceccano potrebbe anche innescare casi di emulazione con altri cittadini, giovani o meno giovani, che potrebbero improvvisare lavori di manutenzione straordinaria e meno su aree pubbliche, a rischio della loro sicurezza e di quella di coloro che usufruiranno del bene.

Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale di fare immediata chiarezza sulla vicenda, e invitiamo i consiglieri di minoranza a pretendere le dovute spiegazioni in merito all’accaduto, se non altro per fugare tutti i dubbi che sorgono rispetto a questo episodi, alimentati anche dalle affinità politiche tra i giovani intervenuti, candidati per il Consiglio comunale dei giovani, e la maggioranza che governa Ceccano.

Visto che il Comune è messo così molto male al punto da ricorrere alle manutenzioni improvvisate di giovani cittadini beh, che almeno ne prenda atto, con coraggio e onestà intellettuale!

Collettivo Ceccano 2030

COMUNICATO STAMPA