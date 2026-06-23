Ceccano – Violazioni continue: revocati i benefici, scatta l’arresto

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Ceccano hanno tratto in arresto un 47enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per analoghi trascorsi giudiziari. L’operazione è scattata in esecuzione di un’ordinanza di sospensione del beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali con contestuale ripristino della custodia in carcere, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle reiterate condotte antigiuridiche e dalle sistematiche violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, puntualmente documentate e segnalate dai Carabinieri di Ceccano durante i costanti controlli del territorio. La puntuale attività di monitoraggio dei militari ha permesso di evidenziare l’incompatibilità del soggetto con il regime di favore precedentemente concessogli. Al termine delle formalità di rito presso i locali della Stazione, l’arrestato è stato tradotto e ristretto presso la Casa Circondariale di Frosinone, dove sconterà la pena residua.