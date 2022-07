Montano le proteste sullo stato di abbandono e degrado, in cui versa la villa comunale di Ceccano. Come si evince dalle foto, il polmone verde della città, versa in uno stato pietoso, segnato dall’ incuria e dall indifferenza dell’ amministrazione comunale. I cittadini lamentano la mancanza di inerzia nella risoluzione di queste problematiche, e sui social dimostrano il loro disappunto e la loro indignazione per una problematica che a nessuno sembra interessare.

