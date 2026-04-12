Ceccano, via alla programmazione partecipata del cartellone estivo

L’Amministrazione Querqui invita associazioni e comitati a comunicare le date degli eventi estivi entro il 21 aprile prossimo. Gli assessori Ciotoli e Ruggiero: «Valorizziamo un patrimonio della comunità».

L’Amministrazione comunale di Ceccano invita associazioni e comitati del territorio a comunicare le date dei propri eventi estivi entro il 21 aprile prossimo. Tali iniziative, se segnalate all’indirizzo email dell’Ufficio Protocollo (protocollogenerale@comune.ceccano.fr.it), saranno prontamente inserite nel calendario comunale delle manifestazioni.

«L’obiettivo – dichiara il sindaco, Andrea Querqui – è costruire una programmazione il più possibile ordinata e condivisa, capace di valorizzare tutte le realtà del territorio e di offrire ai cittadini un calendario chiaro e completo degli appuntamenti estivi».

È un metodo introdotto con successo dalla passata “Estate ceccanese” e riproposto in pianta stabile per le edizioni a venire, in collaborazione con tutti i delegati e sodalizi coinvolti. Se dovessero emergere concomitanze di eventi, il Comune avviserà i soggetti interessati per valutare insieme eventuali soluzioni.

Alessandro Ciotoli, assessore alla programmazione strategica, aggiunge: «Ceccano è una città che si muove e crea ogni giorno grazie al lavoro di associazioni e comitati. L’Amministrazione ha il compito di accompagnare questa energia e valorizzarla, perché è da qui che nasce una città condivisa, in cui le iniziative diventano patrimonio di tutta la comunità».

Si costruirà un nuovo cartellone estivo nel segno della massima condivisione. «Vogliamo evitare il più possibile iniziative nello stesso giorno – precisa Francesco Ruggiero, assessore ai rapporti con le associazioni -. Si tratta di un passaggio utile per migliorare il coordinamento degli eventi e favorire una stagione estiva ricca, partecipata e ben organizzata».