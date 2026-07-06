Ceccano, via a un nuovo intervento di ristrutturazione della scuola Mastrogiacomo

Partiti i lavori di manutenzione ed efficientamento energetico del secondo piano, ospitante la scuola primaria, dopo la realizzazione dell’intervento al primo piano, a favore della scuola dell’infanzia.

È iniziato un nuovo intervento di ristrutturazione della scuola “Luigi Mastrogiacomo”, plesso centrale del primo istituto comprensivo di Ceccano. Dopo la realizzazione dei lavori al primo piano, a favore della scuola dell’infanzia, l’Amministrazione Querqui procede con la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico del secondo piano, ospitante la scuola primaria. Si assicurerà, oltre alla ritinteggiatura, il rifacimento di bagni degli alunni, porte, pavimenti, controsoffitto, termosifoni e lampade, installando quelle a led a basso consumo, in un’area di circa 1.000 metri quadrati.

L’intervento sarà realizzato durante le vacanze estive, in modo da non interferire con le attività didattiche e amministrative, così da evitare qualsiasi disagio per studenti, famiglie e personale della scuola. La conclusione è prevista entro il 6 settembre prossimo, in tempo utile per l’avvio del nuovo anno scolastico.

Il progetto viene portato a termine grazie a un finanziamento di oltre 300mila euro, risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sull’Irpef. Si era già investito altrettanto sulla scuola dell’infanzia, mediante utilizzo di somme derivanti dalla stessa fonte finanziaria. In totale, dunque, più di 600 mila euro sull’intero edificio, migliorandone sicurezza, prestazioni energetiche e qualità degli spazi destinati alla formazione delle nuove generazioni.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Querqui, prosegue così il percorso di valorizzazione del patrimonio scolastico cittadino con un’opera che consentirà di migliorare il comfort degli ambienti, l’efficienza energetica dell’immobile e la qualità degli spazi destinati agli alunni e al personale scolastico.

«Con questo intervento completiamo un’opera particolarmente attesa dalla comunità – dichiara il sindaco Querqui -. Il nostro obiettivo è restituire agli studenti, insegnanti e dipendenti ambienti sempre più sicuri, efficienti e funzionali, investendo concretamente sul futuro della città. La scuola rappresenta una priorità assoluta e ogni risorsa ottenuta viene trasformata in servizi e strutture migliori per i nostri ragazzi».

«Contiamo di terminare i lavori anche prima del 6 settembre – prosegue il primo cittadino -. Siamo riusciti a salvaguardare un finanziamento che pareva ormai perso, visti i termini stringenti che ci siamo ritrovati. Abbiamo ottenuto una proroga che ci consentirà di concludere l’opera con circa sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza massima del 31 dicembre 2026, procedendo poi alla rendicontazione entro marzo 2027»

Conclude Querqui: «È stato un lavoro amministrativo complesso, che ha permesso di non perdere risorse importanti per la città. Programmare i lavori durante la pausa estiva significa coniugare efficienza e attenzione verso la scuola. In due mesi saranno realizzati gli interventi previsti, consentendo la riapertura del plesso senza interferenze con l’attività didattica. Continuiamo a investire nella manutenzione del patrimonio comunale, con particolare attenzione agli edifici scolastici, che rappresentano uno degli ambiti più importanti per la crescita della nostra comunità».