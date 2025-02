Ceccano verso le elezioni: possibile voto l’11 maggio, ballottaggio il 25

Il quadro politico di Ceccano entra nel vivo: le elezioni comunali potrebbero tenersi l’11 maggio, con un eventuale ballottaggio fissato per il 25 maggio. L’indicazione arriva dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che avrebbe ipotizzato una separazione tra le elezioni amministrative e i referendum popolari ammessi dalla Corte Costituzionale.

Anche se la data ufficiale non è stata ancora fissata – la decisione spetta al Consiglio dei Ministri, che ha rinviato la questione alla prossima riunione – l’ipotesi dell’11 maggio accelera i tempi per la formazione delle liste. Restano solo due mesi per definire candidature e coalizioni, con partiti e gruppi civici che ora dovranno muoversi rapidamente per strutturare le proprie proposte politiche.

Se questa ipotesi venisse confermata, l’iter prevede che le liste vengano presentate circa un mese prima dell’elezione, lasciando quindi poche settimane di manovra per strategie e alleanze. Il clima politico in città, già acceso, è destinato a scaldarsi ulteriormente.

Nel frattempo, i referendum popolari – quattro quesiti sul lavoro e uno sulla cittadinanza per gli extracomunitari – dovrebbero essere votati separatamente, con una probabile data fissata per il 15 giugno.

Ceccano si prepara quindi a una campagna elettorale intensa e dai tempi stretti. I prossimi giorni saranno decisivi per definire ufficialmente il calendario e capire come si muoveranno le varie forze politiche.

