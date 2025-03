Ceccano verso le amministrative: giorni decisivi per i candidati sindaci

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

La corsa alla poltrona di sindaco di Ceccano entra nella fase cruciale. Con le elezioni amministrative all’orizzonte, centro-destra e centro-sinistra si muovono su percorsi diversi, entrambi caratterizzati da incertezze e trattative interne. Mentre la coalizione di destra si prepara alle primarie del 16 marzo per scegliere il proprio candidato, il centro-sinistra è ancora alle prese con la difficile ricomposizione tra le due anime del PD, quella vicina ad Andrea Querqui e quella che sostiene Emanuella Piroli.

Nel frattempo, gli attori politici esterni ai blocchi tradizionali avanzano le loro richieste. Il collettivo Ceccano 2030, assieme al comitato Acqua Pubblica, fissa i paletti per il profilo del candidato sindaco ideale. Sul fronte opposto, il gruppo di destra Indipendenza si fa sentire con una sortita provocatoria.

Centro-destra: primarie di coalizione e attesa strategica

Il centro-destra ha scelto la via delle primarie di coalizione, fissate per il 16 marzo, per individuare il proprio candidato. Una mossa che da un lato punta a consolidare l’unità interna, dall’altro potrebbe nascondere divisioni non ancora sanate.

Centro-sinistra: prove di ricucitura tra Querqui e Piroli

Dall’altra parte, il centro-sinistra temporeggia, cercando di sanare la frattura tra i sostenitori di Andrea Querqui e quelli di Emanuella Piroli. La diplomazia è al lavoro per evitare che la divisione si trasformi in una sconfitta elettorale annunciata. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si troverà una sintesi o se ci sarà una corsa parallela, scenario che potrebbe favorire il centro-destra.

Ceccano 2030 e il candidato ideale: un sindaco a tempo pieno e trasparente

Nel dibattito entra anche il collettivo Ceccano 2030, che detta le condizioni per il candidato ideale. La premessa è chiara: chi guiderà Ceccano dovrà affrontare una situazione amministrativa ed economica complicata, eredità di dieci anni di governo della destra. Per questo, il collettivo pone alcuni requisiti chiave:

Presenza costante e a tempo pieno in Comune e sul territorio.

in Comune e sul territorio. Trasparenza e partecipazione , con almeno tre incontri pubblici annuali con i cittadini.

, con almeno tre incontri pubblici annuali con i cittadini. Nessun aumento delle indennità di funzione , inclusa una rinuncia agli incrementi del 2023.

, inclusa una rinuncia agli incrementi del 2023. Indipendenza politica, evitando candidature legate alle crisi passate del centro-sinistra tradizionale.

Un profilo che punta a una discontinuità netta rispetto alle amministrazioni precedenti e che potrebbe mettere in difficoltà sia il centro-destra che il centro-sinistra, se non saranno in grado di rispondere a queste richieste.

Gli scenari nei prossimi giorni

Con il centro-destra che attende il verdetto delle primarie e il centro-sinistra che cerca una difficile unità, i giochi sono ancora aperti. Resta da vedere se le istanze di Ceccano 2030 e dei gruppi civici avranno un peso reale nella scelta dei candidati o se le logiche di partito prevarranno.

Questi saranno giorni cruciali per il futuro politico di Ceccano. Le trattative sono in corso, le scelte si avvicinano. Chi riuscirà a costruire la squadra più solida e a intercettare le esigenze dei cittadini? Lo scopriremo presto.