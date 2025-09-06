Ceccano verso l’adesione all’“area vasta” guidata da Frosinone

Ceccano si prepara a entrare ufficialmente nell’area vasta dei comuni del frusinate, il raggruppamento che punta a sfruttare al meglio i fondi europei per finanziare opere strategiche a beneficio dei territori coinvolti.

Nei giorni scorsi il sindaco Andrea Querqui, dando seguito a quanto previsto dal programma elettorale, ha inviato una comunicazione al collega Riccardo Mastrangeli, primo cittadino di Frosinone e comune capofila dell’iniziativa, manifestando la volontà di aderire al progetto.

Attualmente fanno parte dell’area vasta dieci amministrazioni: Alatri, Arnara, Ferentino, Frosinone, Morolo, Patrica, Pofi, Supino, Torrice e Veroli. Con l’ingresso di Ceccano, i comuni aderenti diventeranno undici.

Intanto, il presidente della commissione speciale area vasta del Comune di Frosinone, Vincenzo Iacovissi, ha convocato per il 17 settembre la riunione dell’organismo, che sarà chiamato ad esaminare la richiesta presentata dall’amministrazione fabraterna e a deliberare in merito alla sottoscrizione dello schema di convenzione.

L’ingresso di Ceccano rafforzerebbe ulteriormente il peso politico e istituzionale del raggruppamento, aprendo nuove prospettive di collaborazione su infrastrutture, mobilità, ambiente e sviluppo economico.