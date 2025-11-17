Ceccano / Veroli – Drammatico incidente sul lavoro, operaio cade da un’impalcatura e muore

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, in via Madonna della Pace, nel centro urbano di Ceccano. Un operaio di 66 anni E.C. residente a Veroli, è tragicamente deceduto dopo essere precipitato da un’impalcatura mentre era impegnato in alcuni lavori su una palazzina.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto da diversi metri d’altezza. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, ma per il 66enne non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.

La notizia ha profondamente scosso non solo la comunità di Ceccano, ma anche quella di Veroli, città di origine della vittima. Un dolore improvviso che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri e sulle troppe vite spezzate durante l’attività lavorativa.

Indagini in corso per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

Correlati