Ceccano: Venerdì 7 Novembre Riccardo Cucchi presenta il suo libro in Biblioteca

Si terrà Venerdì 7 Novembre alle ore 21 presso la biblioteca comunale di Ceccano la presentazione del libro di Riccardo Cucchi “Un altro calcio è ancora possibile” edito da People.

Del calcio spesso si racconta il lato peggiore: tifoserie violente, cori razzisti, scontri dentro e fuori dagli stadi, bilanci truccati, penalizzazioni. Eppure, ci sarebbe tanto altro, se solo ci si concentrasse sui valori e si facesse a meno dell’insaziabile fame di profitto che sta macinando diritti e speranze. Basterebbe ricordare com’era calciare un pallone da bambine o bambini. Cominciare da lì e riappropriarsi di quella dimensione popolare che sfruttava l’occasione sportiva per parlare della società, alla società. Ripartire dal rito del gioco e dalle persone che vi prendono parte, in campo e in tribuna, per guadagnarne in solidarietà, rispetto, amicizia, vicinanza. Queste e molte altre le suggestioni che Riccardo Cucchi propone, narrate attraverso la voce del grande giornalista sportivo. Soprattutto, un appassionato. Un libro che mette in luce il lato migliore del calcio, ossia ciò che potrebbe davvero essere. Riccardo Cucchi, nato a Roma, è laureato in Lettere. Assunto in Rai per concorso nel 1979, ha iniziato a far parte del gruppo dei radiocronisti di Tutto il calcio nel 1981. Erano ancora i tempi di Ameri e Ciotti. Inviato speciale nel 1990, dal ’94 è diventato prima voce della storica trasmissione e della nazionale. Ha raccontato per Radio 1 sei mondiali e sette olimpiadi. Nel ’92 e nel ’93 è stato anche telecronista di atletica leggera, sport che ha seguito per la radio del 1988. Tra le discipline sportive delle quali è stato specialista, la scherma, il canottaggio, il basket e la pallavolo.

Dal 2007 è capo redattore sport del Giornale Radio Rai.

L’evento è patrocinato dal comune di Ceccano e Promosso dalla rete delle associazioni. Saranno presenti gli assessori Francesco Ruggiero e Alessandro Ciotoli con il Sindaco Andrea Querqui. Moderano l’incontro Diego Protani e Umberto Zimarri.

Correlati