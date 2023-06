Ceccano – Venerdi 30 giugno “4 Passi nel Borgo”

Si svolgerà venerdì 30 giugno alle ore 17 presso la Borgata l’evento : “4 Passi nel Borgo” ideato da Gabriella Schiara e dagli abitanti della Borgata.

E’ un lavoro partito un po’ per gioco e per curiosità, dice Gabriella, e che poco a poco ha appassionato e coinvolto me e gli abitanti di questo luogo e vorrei che qualcuno insieme a me approfondisse e continuasse il mio lavoro.

La Borgata è uno dei luoghi più noti ai Ceccanesi, li si trascorrevano le serate d’estate con allegria e molte risate e qualche buon piatto accompagnato da un buon bicchiere di vino fornito dalla trattoria della Borgata.

Costituisce uno dei primi esempi di architettura industriale e fu ideata dal Marchese Berardi per far alloggiare gli espulsi e gli edili il il cui salario era di una lira al giorno. Li sorgevano un opificio, una cartiera e una fornace . Accanto alla Borgata sorgevano il Convitto Berardi che ospitava una scuola media ed un liceo. Un luogo pieno di storia che Gabriella e gli abitanti de luogo hanno voluto ricostruire tramite foto racconti e ricordi e ci accompagneranno proprio loro facendo 4 Passi all’interno del Borgo.

L’evento rientra tra le attività della Pro- loco e della Rete di Associazioni

COMUNICATO STAMPA