CECCANO: VENERDI’ 16 GENNAIO MARIO INSENGA DEI BLUE STUFF DA SINESTESIA

Si svolgerà venerdì 16 gennaio alle 21 a Ceccano presso il caffè letterario Sinestesia la presentazione del libro di Mario Insenga “Intervista a Mario Insenga” edito da Queen Kristianka edizioni.

Acclamato e premiato come uno dei più grandi Bluesmen italiani, fondatore e frontman della storica band napoletana dei Blue Stuff, la vita di Mario Insenga è un esempio perfetto di come la musica e l’arte scelgano i propri figli per continuare a tramandarsi di generazione in generazione. In un dialogo incessante con la centenaria tradizione Blues americana e inglese – da Robert Johnson a Muddy Waters, da Howlin’ Wolf a Lightnin’ Hopkins e numerosi altri – nonché con le più importanti voci italiane del Blues e non solo (ad esempio, con i fratelli Bennato), Insenga racconta le tappe della sua formazione di musicista e la sua incredibile carriera con i più talentuosi musicisti Blues di oggi.

Sul finire del 1991 nasce la collaborazione con Joe Sarnataro, ovvero l’alter ego blues di Edoardo Bennato, che rimane colpito dalla viscerale energia compositiva ed esecutiva del gruppo.

Nel 1992 la collaborazione si concretizza nel disco È asciuto pazzo ‘o padrone, colonna sonora del musical Joe e suo nonno, incentrato sui mali di Napoli. La collaborazione prosegue per i due anni successivi, con tournée che toccano Svizzera, Austria e Germania, fino a quando il “gioco di finzione” di Joe Sarnataro non ha fine.

Poi i Blue Stuff continuano per la loro strada, fatta sempre di blues, che li ha portati nel 1994 a pubblicare L’acqua è poca per la Sony Music (in cui nel brano omonimo canta anche Bennato), e nel 1999 Roba blues per l’etichetta napoletana Cheyenne Records, che ristampa alcuni dei loro album precedenti.

L’Intervista del libro è a cura di Alessandro Parente, prefazione di Edoardo Bennato. Allegato in omaggio il CD con tre nuovi brani di Mario Insenga e brani in collaborazione con Daniele Sepe.

L’evento sarà coordinato fa Emilio Quaglieri, Renato Frasca e Diego Protani. La cittadinanza è invitata a partecipare.