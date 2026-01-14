CECCANO: VENERDI’ 16 GENNAIO MARIO INSENGA DEI BLUE STUFF DA SINESTESIA

Si svolgerà venerdì 16 gennaio alle 21 a Ceccano presso il caffè letterario Sinestesia la presentazione del libro di Mario Insenga “Intervista a Mario Insenga” edito da Queen Kristianka edizioni.
Acclamato e premiato come uno dei più grandi Bluesmen italiani, fondatore e frontman della storica band napoletana dei Blue Stuff, la vita di Mario Insenga è un esempio perfetto di come la musica e l’arte scelgano i propri figli per continuare a tramandarsi di generazione in generazione. In un dialogo incessante con la centenaria tradizione Blues americana e inglese – da Robert Johnson a Muddy Waters, da Howlin’ Wolf a Lightnin’ Hopkins e numerosi altri – nonché con le più importanti voci italiane del Blues e non solo (ad esempio, con i fratelli Bennato), Insenga racconta le tappe della sua formazione di musicista e la sua incredibile carriera con i più talentuosi musicisti Blues di oggi.
L’Intervista del libro è a cura di Alessandro Parente, prefazione di Edoardo Bennato. Allegato in omaggio il CD con tre nuovi brani di Mario Insenga e brani in collaborazione con Daniele Sepe.
L’evento sarà coordinato fa Emilio Quaglieri, Renato Frasca e Diego Protani. La cittadinanza è invitata a partecipare.