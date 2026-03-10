Ceccano, venerdi 13 marzo Raffaello Simeoni da Sinestesia

Venerdì 13 Marzo alle ore 17.30 presso il caffè letterario Sinestesia a Ceccano si terrà la presentazione dell’ultimo lavoro di Raffaello Simeoni “Mirabilia”

“La musica, la pittura e la poesia ci accompagnano da sempre, affondano radici in tempi lontani, si danno la mano come sorelle che scendono nel mondo per avvolgerlo di bellezza, per cantarlo, per inventarlo, per consolarlo”. Con queste parole Raffaello Simeoni sigilla il suo ultimo lavoro artistico intitolato “Mirabilia. Oltre il tempo”, pubblicato dall’etichetta discografica Finisterre. È un lavoro editoriale complesso che coniuga un libro con all’interno dei disegni dello stesso Raffaello Simeoni, una serie di poesie di differenti autori tra cui Annalisa Frontalini, Davide Rondoni, Elisabetta Ricci, e alcune partiture delle canzoni presenti nell’album.

Cantante, musicista e compositore Simeoni Suona flauti moderni, antichi e tradizionali, cornamuse, bombarde, ciaramelle, clarinetto balcanico, organetto, saz, bouzuki, cuatro, tzouras e lautà. E’ il fondatore nel 1985, insieme a Stefano Saletti, dei Novalia. Ha composto musica per il teatro, cinema, danza, televisione e poesia. Per il cinema ha composto le musiche del film “Sotto la Luna” di Franco Bernini con Claudia Gerini e del film “Matrimoni” della Comencini con Diego Abatantuono e Stefania Sandrelli. E’ il cantante dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium di Roma diretta da Ambrogio Sparagna. Le sue tournée toccano vari paesi: Francia, Spagna, Danimarca, Svezia, Germania, Romania, Egitto, ex Jugoslavia, Grecia, Austria, Tunisia, Stati Uniti, Cina, Messico. Modera l’incontro lo scrittore Diego Protani