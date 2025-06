Ceccano, varata la nuova giunta: ecco la squadra del sindaco Querqui

È stata ufficializzata la nuova giunta comunale di Ceccano, guidata dal sindaco Andrea Querqui, eletto alle recenti elezioni amministrative. Una squadra che unisce continuità e rinnovamento, con una distribuzione delle deleghe volta a rafforzare la capacità amministrativa dell’ente e a dare risposte concrete alle esigenze della cittadinanza.

A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Mariangela De Santis, alla quale sono state affidate deleghe strategiche: Politiche sociali, Affari generali, Affari legali e Personale.

Alla presidenza del Consiglio comunale è stata eletta Emanuela Piroli, figura di esperienza che avrà il compito di garantire il corretto funzionamento dell’assemblea e il dialogo istituzionale tra le diverse componenti.

Francesco Ruggiero assume un portafoglio ampio e articolato che comprende Sport, Politiche giovanili, Comunicazione, Innovazione digitale, Rapporti con Regione ed enti territoriali, Associazioni, Promozione, Progettualità, Volontariato e Integrazione socio-culturale, a testimonianza della volontà dell’amministrazione di investire su partecipazione e inclusione.

Le deleghe alla Cultura, al Patrimonio, alla Biblioteca e alla Programmazione strategica sono state assegnate ad Alessandro Ciotoli, con l’obiettivo di valorizzare l’identità storica e culturale del territorio, anche in chiave progettuale e di sviluppo.

A Giulio Conti spetterà la responsabilità di settori fondamentali come Lavori pubblici, Manutenzione e Arredo urbano, in un momento in cui il decoro e la qualità degli spazi pubblici rappresentano una priorità per la cittadinanza.

Federica Maura seguirà invece Commercio e Attività produttive, settori cruciali per il rilancio economico locale e per il sostegno alle imprese del territorio.

Alla delega della Pubblica istruzione, dei Progetti comunitari e dell’Area vasta è stata designata Francesca Ciotoli

Infine, la delicata delega al Bilancio sarà mantenuta ad interim dal sindaco Querqui, a conferma della centralità del controllo finanziario e della pianificazione economica nel nuovo corso amministrativo.

“La squadra è pronta a mettersi al lavoro con determinazione e spirito di servizio – ha dichiarato il sindaco Querqui –. Abbiamo composto una giunta con competenze e sensibilità diverse, ma unite da una visione comune: fare di Ceccano una città più vivibile, inclusiva e proiettata verso il futuro.”