Ceccano, uomo investito sulle strisce a Piazza Berardi

admin
Screenshot_2025-09-26-12-25-07-546_com.facebook.katana-edit
Share on Tumblr

CECCANO – Paura questa mattina in Piazza Berardi, dove un pedone è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’uomo, colpito in pieno da un’autovettura in transito, è caduto sull’asfalto sotto gli occhi dei passanti.
Immediatamente è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato. Fortunatamente la vittima dell’incidente era cosciente al momento dei soccorsi ed è stata trasferita in ambulanza per accertamenti.
Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *