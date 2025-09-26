Ceccano, uomo investito sulle strisce a Piazza Berardi

CECCANO – Paura questa mattina in Piazza Berardi, dove un pedone è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’uomo, colpito in pieno da un’autovettura in transito, è caduto sull’asfalto sotto gli occhi dei passanti.

Immediatamente è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato. Fortunatamente la vittima dell’incidente era cosciente al momento dei soccorsi ed è stata trasferita in ambulanza per accertamenti.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

