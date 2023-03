Ceccano – “Un vescovo incontra i giovani”, Mons. Spreafico a colloquio con i ragazzi delle scuole

Il vescovo incontra i giovani è il titolo del colloquio che giovedì 23 marzo 2023, alle ore 11,15, nell’aula magna Francesco Alviti del Liceo di Ceccano, mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone, terrà con i giovani delle scuole di Ceccano. E’ stata scelta l’aula magna del Liceo per la possibilità di trasmettere in streaming l’incontro che sarà visibile per tutti sulla pagina facebook e sul canale youtube del Liceo di Ceccano. Con il vescovo ci saranno una rappresentanza degli studenti del Liceo e dell’IIS di Ceccano. L’incontro, per iniziativa della Presidenza Diocesana dell’Azione Cattolica, vuole dare voce ai giovani, in maniera libera ed aperta, nell’ambito dell’itinerario sinodale di ascolto che la diocesi di Frosinone svolge in quest’anno. Temi del dibattito saranno la condizione giovanile, la ricerca di senso, i rapporti con la spiritualità e con la fede.

