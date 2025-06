Ceccano: Un Successo la presentazione del libro di Edoardo de Angelis da Sinestesia

Sono venuti anche da Anagni, Colleferro, Ferentino e Terracina ad assistere alla prima presentazione nazionale del nuovo libro del cantautore Edoardo de Angelis presso il caffè letterario Sinestesia.

Il famoso cantautore che fece parte de La Schola Cantorum ha raccontato ai tanti presenti come è nato il progetto e poi il libro “Anche le statue parlano”. Come ha detto lo stesso Edoardo “Il libro racconta cento storie, cento passi di un cammino avventuroso sul filo del confine tra mito, realtà e fantasia. Un cammino che ha già un passato alle spalle, e un futuro che ci auguriamo lungo e luminoso. Abbiamo visitato luoghi meravigliosi, nei quali è depositata la memoria e risplende eterna bellezza. Ci siamo avvicinati con garbo, ammirazione e stupore a grandi opere dell’ingegno umano. Davanti a noi statue, dipinti, reperti storici hanno ripreso vita, hanno interrotto un lungo silenzio, e hanno iniziato a raccontare le loro storie. Gli dèi hanno esposto i loro sentimenti umani, comuni, identici ai nostri, e per questo li abbiamo sentiti veri, reali, vicini. Li abbiamo ascoltati con grande attenzione. Le loro storie a volte ci hanno fatto sorridere, molto spesso commuovere. Per questo motivo abbiamo deciso di riportarle in queste pagine, perché tutti potessero conoscerle, e prendere atto che … sì, anche le statue parlano! “. Era palese che i presenti non hanno potuto fare a meno di emozionarsi per aver davanti a loro uno dei rappresenti maggiori della musica italiana che poi a sorpresa A fine presentazione ha fatto ascoltare ai tanti fans un paio delle sue canzoni più famose e tra lo stupore di tutti anche qualche inedito. L’incontro è stato moderato dall’assessore alla cultura di Ceccano Alessandro Ciotoli e dallo scrittore Diego Protani.

