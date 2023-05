Ceccano, un libro per superare la spirale della violenza, Giampaolo Mattei e Giovanni Ricci a Santa Maria

Giampaolo Mattei: i suoi fratelli morirono nel rogo di casa, appiccato dalla benzina versata sulla porta d’ingresso ed incendiata dagli avversari politici del padre. Giovanni Ricci: il padre fu falciato dalle pallottole delle mitragliette delle Brigate Rosse a via Fani mentre tentava di difendere Aldo Moro. Entrambi saranno presenti venerdì sera, 26 maggio, alle 21,30, a Santa Maria a fiume a Ceccano per testimoniare come sia necessario uscire dalla spirale dell’odio e della violenza. saranno a Ceccano per presentare il libro Aldo Moro e le brigate rosse in parlamento di Giorgio Balzoni, già direttore del TG1, e Fiammetta Rossi. Sarà un’occasione straordinaria per comprendere cosa succeda alle vittime del terrorismo e delle stragi anche dopo tanti anni di distanza dagli eventi. Sia Mattei che Ricci con le loro associazioni mantengono vivo il ricordo dei loro familiari ma non per un’ansia di vendetta o rivalsa quanto invece nel tentativo di ricostruire rapporti spezzati dalla violenza. E’ la cosiddetta giustizia riparativa, che cerca di favorire il ripristino delle relazioni e la riparazione dei danni causati dal reato. L’obiettivo principale della giustizia riparativa è quello di soddisfare i bisogni delle vittime, incoraggiare il senso di responsabilità dei responsabili e coinvolgere la comunità nella risoluzione del conflitto. La giustizia riparativa può offrire molti vantaggi rispetto all’approccio punitivo tradizionale. Può aiutare a promuovere la guarigione delle vittime, ridurre la recidiva dei responsabili, ridurre i costi del sistema di giustizia penale e ripristinare la fiducia nella comunità. L’iniziativa dell’Associazione Il centro del fiume è un Extra del Festival Francesco Alviti, ed è realizzata nell’ambito della Festa di Santa Maria a fiume, con la collaborazione della Proloco e della rete di Associazioni di Ceccano, con il patrocinio della Provincia di Frosinone e del Comune di Ceccano.

COMUNICATO STAMPA