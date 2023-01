Ceccano – Un grande successo la giornata dedicata alla conservazione del dialetto :

Ha avuto grande successo la giornata dedicata alla conservazione del dialetto e delle lingue locali organizzata dalla pro-loco e dalle rete di associazioni, che si è svolta il 17 gennaio presso il Centro Anziani di Ceccano.

La manifestazione dal titolo “Voci dal dialetto ceccanese” era partita già da qualche giorno sui social . L’associazione infatti aveva rivolto un invito a tutti ad inviare poesie detti popolari . testi nella lingua locale da pubblicare e rendere noti . Sulla pagina fb è stato un susseguirsi di pubblicazioni arrivate da poeti e appassionati della lingua locale. Sono arrivati subito testi inediti, antichi detti ,preghiere tradizionali e pubblicazioni di poesie vincitrici di concorsi nazionali come quelle di Sara Mastrogiacomo, tutte in dialetto ceccanese

La seconda parte della manifestazione è stata invece dedicata alla recitazione.

Tanti cittadini hanno infatti voluto recitare con passione ed enfasi , in un pomeriggio piovoso, presso il centro anziani tantissime poesie in dialetto scritte da autori ceccanesi come: Angelo De Santis , Don Mario Maura, Vincenzo De Angelis , Vincenzo Aversa , Domenica Spagnoli.

La manifestazione organizzata dalla Pro- Loco con il suo presidente Danilo Diana in collaborazione con Nicolino Ciotoli , presidente del Centro Anziani ha avuto l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare tutte le espressioni del proprio patrimonio culturale dialettale che se non adeguatamente riconosciuto e conservato va adeguatamente riconosciuto .

