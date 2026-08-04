Ceccano, Trofeo San Giovanni: un grande evento di turismo sportivo

195 partecipanti, tra Master e Giovani, e centinaia di appassionati per una manifestazione sportiva che ha generato un vero e proprio indotto a favore di attività ricettive e ristorative.

Il Trofeo San Giovanni, gara di ciclismo svoltasi domenica 2 agosto 2026, ha rappresentato per Ceccano una straordinaria giornata di sport, passione e partecipazione, proiettando la nostra città come punto di riferimento per il ciclismo e gli eventi sportivi di rilievo.

Con 195 partecipanti, di cui 83 amatori Master e 112 giovani atleti e atlete Esordienti e Allievi, la manifestazione ha portato centinaia di sportivi, tecnici, familiari e appassionati, trasformando Ceccano in una vera capitale ciociara del ciclismo. Ad assistere alla manifestazione era presente anche un professionista come Einer Rubio, 23° nella classifica generale del Giro d’Italia.

Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, e l’assessore Francesco Ruggiero, delegato allo Sport e Rapporti con le Associazioni, si congratulano per conto dell’Amministrazione Comunale con i nuovi Campioni provinciali “Master Strada FCI Frosinone” e tutti gli atleti che hanno conquistato i titoli del Gran Premio “Oggi e Domani”.

Alla presenza di Rocco Scacchi, consigliere provinciale della Federciclismo, sono stati assegnati i titoli delle categorie Master: Marco Lolli (Unitec X Hyoku Squadra Corse) per l’Elite Sport; Francesco Saccucci (MB Lazio Ecoliri) per Master 2, Marco Farina (MB Lazio Ecoliri) per Master 3, Luca Iafrate (Unitec X Hyoku Squadra Corse) per Master 4 e Massimo Costa (MB Lazio Ecoliri) per Master 6.

«Un plauso – così il sindaco Querqui – all’ASD Unitec Ryoku, per l’eccellente organizzazione, e al Comitato provinciale della FCI, per aver abbracciato Ceccano come sede di questo importante evento. Eventi come questo rappresentano molto più di una competizione sportiva. Sono un’opportunità di turismo sportivo, capace di generare un importante indotto per le nostre strutture ricettive e ristorative come hotel, b&b, ristoranti, bar e altre attività commerciali della nostra città».

«Lo sport – aggiunge l’assessore Ruggiero – diventa così uno strumento di promozione del territorio, valorizzazione delle nostre eccellenze e crescita economica. Continueremo a sostenere iniziative che uniscono sport, comunità e sviluppo, perché crediamo che investire in eventi di qualità significhi investire nel futuro di Ceccano».

L’Amministrazione Querqui, infine, si complimenta con Uffici Comunali, Polizia Locale, Protezione Civile e Carabinieri per l’ottima gestione di un evento sportivo così grande e impegnativo sotto il profilo della garanzia della sicurezza stradale e della limitazione dei disagi alla viabilità.

PREMIAZIONI – ELMT – 1) Lolli Marco; 2) Mazzolena Kevin; 3) Vicini Gianmarco. MASTER 1 – 1) Del Sesto Angelo; 2) Mauro Antonio; 3) Fiorentini Matteo. MASTER 2 – 1) Placidi Edoardo; 2) Lucchetti Tommaso; 3) Di Giorgio Luca. MASTER 3 – 1) Del Prete Massimiliano; 2) Serangeli Luigi; 3) Cecconi Matteo. MASTER 4 – 1) Iafrate Luca; 2) D’Ammassa Federico; 3) Marinello Giuseppe. MASTER 5 – 1) Cannizzaro Luisiano; 2) Simonetti Danilo; 3) Capuccilli Pietro. MASTER 6 – 1) Costa Massimo; 2) Calvano Angelo; 3) Mancini Pierluigi. MASTER 7 – 1) Leggeri Giorgio Maria. WOMAN – 1) Giudici Loretta.