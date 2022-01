Ceccano / Torrice, il ciclista investito e ucciso da una Smart è il professore Roberto Vitelli

Tragico incidente stradale tra un’auto e un ciclista, avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Gaeta a Ceccano. Nel violento impatto l’uomo alla guida delle due ruote, Roberto Vitelli, 62 anni, è morto sul colpo, inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che non purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Roberto Vitelli insegnava al liceo scientifico di Veroli. Il professore viveva a Torrice e lascia la moglie e una figlia.L’uomo alla guida della Smart che ha investito e ucciso Roberto Vitelli, è stato arrestato in quanto positivo ai cannabinoidi.

Foto qrchivio