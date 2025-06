Ceccano, torna il Badia Summer Fest

Dal 27 al 29 giugno, la popolosa contrada della Badia di Ceccano si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del “Badia Summer Fest”, l’evento che unisce la passione per i motori alla musica e alla tradizione culinaria ciociara. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione San Paolo della Croce, si terrà presso lo Stadio “Cataldo del Brocco”, trasformato per l’occasione in un grande villaggio del divertimento aperto a tutti.

La manifestazione prenderà il via venerdì 27 giugno alle ore 15:00 con l’apertura del Moto Incontro e dell’area dedicata al motocamping, accompagnati da stand di street food e birra artigianale. Alle ore 18:00 sarà attiva anche l’area enogastronomica con specialità locali, tra cui penne all’arrabbiata e pecora al sugo. In serata, grande attesa per il concerto dei Brigallè, che saliranno sul palco alle ore 21:00.

Sabato 28 la giornata inizierà alle ore 9:00 con la colazione insieme ai motociclisti e proseguirà con il pranzo tipico ciociaro. Alle 15:00 spazio all’adrenalina con una esibizione di fuoristrada Jeep, aperta anche al pubblico con possibilità di partecipazione gratuita. In serata, cena con mezze maniche all’amatriciana e pecora al sugo, e poi grande spettacolo con “Destinazione 90 – Final Destination”, una festa musicale con DJ, ballerine, vocalist e mascotte, perfetta per rivivere le emozioni degli anni ‘90.

Domenica 29 giugno, ultimo giorno della kermesse, si aprirà alle 8:30 con l’accoglienza dei motociclisti e la partenza del tradizionale Motogiro “Le colline Ciociare” con benedizione dei caschi. Dalle 9:00 sarà operativo anche il pistino per fuoristrada e quad, che resterà attivo per tutta la giornata. Il programma continua con pranzo, cena e, alle 21:00, il concerto dell’Orchestra Spettacolo “Le Stelle della Musica”, che chiuderà la tre giorni in grande stile.

Durante tutta la manifestazione saranno disponibili bombe calde, gelati, panini con porchetta, salsiccia, prosciutto, wurstel, hamburger, patatine e arrosticini. Immancabile anche la celebre “Riffa del porco”, con estrazione finale domenica sera.

Il Badia Summer Fest è ormai un appuntamento fisso per gli amanti della musica, dei motori, della buona cucina e del divertimento all’aria aperta. Un evento che valorizza il territorio e le sue tradizioni, coinvolgendo famiglie, appassionati e visitatori da tutta la provincia.

Associazione “San Paolo della Croce”