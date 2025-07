Ceccano, tensione sulle commissioni: scontro tra Bianchini (FdI) e la Presidente Piroli (PD)

Botta e risposta sulla convocazione dell’assise del 29 luglio senza l’esame preventivo delle commissioni. La consigliera accusa: “Il Consiglio non è proprietà della maggioranza”.

Ceccano – Sale la tensione nel Consiglio comunale di Ceccano. A scatenare il duro confronto è stata la convocazione della prossima assise, prevista per il 29 luglio, avvenuta – secondo l’opposizione – senza il preventivo esame degli atti nelle commissioni consiliari, non ancora insediate.

Ad accendere lo scontro è stata la consigliera Ginevra Bianchini, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha puntato il dito contro i ritardi nella costituzione delle commissioni permanenti, definendoli “inaccettabili e lesivi del ruolo dell’opposizione”. Una critica che ha trovato la pronta replica della Presidente del Consiglio, Emanuela Piroli (PD), la quale ha bollato l’intervento come “un attacco strumentale di natura politica”.

La risposta della Presidente ha però suscitato ulteriori reazioni: “Il Consiglio comunale non è proprietà della maggioranza – ha replicato Bianchini – e duole constatare che il Presidente, attaccando l’opposizione, tradisce il suo ruolo di garante super partes**. Lo Statuto e il Regolamento attribuiscono al Presidente il compito di rappresentare l’intera assise, in modo imparziale e istituzionale**”.

La consigliera ha inoltre respinto le giustificazioni secondo cui, in assenza di punti di particolare rilievo all’ordine del giorno, le commissioni non sarebbero risultate necessarie: “Le commissioni consiliari non sono una concessione politica, ma uno strumento di confronto e di preparazione degli atti. Non può essere il Presidente a decidere cosa possiamo o non possiamo discutere”, ha concluso.

Lo scontro sembra destinato a lasciare strascichi nei lavori dell’Assemblea, a pochi giorni dalla convocazione dell’assise. Resta da vedere se la polemica avrà ripercussioni sulla tenuta del dibattito istituzionale e sul rispetto dei ruoli previsti dal regolamento comunale.