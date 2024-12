Ceccano, tantissimi i cittadini e autorità all’inaugurazione del monumento dedicato ai Bambini di Callami

Sono stati tantissimi i cittadini e le autorità che hanno partecipato all’inaugurazione del monumento dedicato ai Bambini di Callami morti a causa dell’esplosione di un ordigno bellico il 1 dicembre del 1951 a Ceccano

Fu uno dei giorni più tristi della comunità ceccanese ,la notizia ebbe eco anche sulle pagine dei giornali nazionali come la Stampa e il Corriere ed è stata fatta conoscere ai ceccanesi grazie alla ricostruzione storica di Angelino Loffredi

Ora dopo 73 anni proprio, nelle vicinanze del luogo dove avvenne la tragedia c’è un monumento dedicato a loro e a tutti i bambini innocenti vittime delle guerre.

La voce del prof Federico Palladini con la sua canzone “Verde come un pappagallo” sulla morte dei bambini uccisi dalle mine anti-uomo è risuonata in tutta la valle, suscitando enorme emozione tra i presenti . All’inaugurazione erano presenti i parroci delle parrocchie di Ceccano :Don Italo Cardarilli e Don Sebastiano Chirayath, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ceccano dott.Fabio Laurentini e il vicecomandante della polizia municipale Armando Giovannone .

I palloncini bianchi che volavano in cielo e il suono del silenzio hanno concluso la cerimonia.

Anche Ceccano in nome di Francesca Cristofanilli Domenico Mastrogiacomo,Vincenzo e Giuseppe Di Pofi e Giuseppe Ciotoli ha detto no a tutte le guerre.

La Rete di Associazioni coordinata dalla Pro-loco ringrazia gli abitanti della contrada Callami per aver chiesto alle associazioni il patrocinio dell’ evento.

