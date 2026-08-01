Ceccano – Summer Camp – Into the Wild, un grande college estivo in mezzo alla natura

Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, commenta il college estivo “Summer Camp – Into the Wild”, realizzato dal 20 al 31 luglio scorsi dall’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con la cooperativa sociale Altri Colori.

«Siamo felicissimi che il format studiato per il college estivo di quest’anno, “Summer Camp – Into the Wild”, sia stato raccolto con entusiasmo da ragazzi e genitori. La riuscita di questa edizione ci conferma che abbiamo intrapreso la strada giusta, costruendo servizi in grado di rispondere alle esigenze della nostra comunità attraverso l’offerta di opportunità educative di qualità.

La soddisfazione ci spinge, senz’altro, a migliorare un servizio fruito dalle famiglie del territorio. L’obiettivo, condiviso con l’assessora Mariangela De Santis (Politiche Sociali), era quello di stimolare la curiosità attraverso il contatto con la natura e la differenziazione delle attività.

78 bimbi e ragazzi, dai 6 ai 12 anni, sono stati impegnati per 12 giorni in attività ricreative e pet therapy nella Villa Comunale, piscina, esperienza con i pony, passeggiata nel monumento naturale Bosco Faito, giochi all’aperto, nonché nell’uscita finale al parco acquatico Zoomarine. La chiusura resterà certamente tra i ricordi più belli di quest’estate.

L’Amministrazione Comunale intende stimolare la curiosità e creare opportunità di crescita. Un progetto riuscito grazie all’intenso lavoro degli Uffici comunali in sinergia con gli operatori della cooperativa Altri Colori che ringrazio per la professionalità e l’impegno.