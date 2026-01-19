Ceccano, successo per “Voci dal dialetto ceccanese” nella Giornata del Dialetto

Grande partecipazione e consenso per la Giornata del Dialetto e delle Lingue Locali, celebrata a Ceccano con l’iniziativa “Voci dal dialetto ceccanese”, svoltasi presso il Centro Anziani e dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione della lingua e delle tradizioni del territorio.

Ad aprire la serata sono stati gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico di Ceccano, che preparati dalla prof,ssa Fabiola Pasqualitto, sono stati protagonisti di un momento molto apprezzato dal pubblico con la recitazione in dialetto di poesie di autori locali, capace di unire memoria, identità e partecipazione delle nuove generazioni.

L’evento, promosso dalla Pro Loco guidata dal suo Presidente Danilo Diana, in collaborazione con la Rete di Associazioni, ha registrato una significativa affluenza di pubblico, con la presenza anche di cittadini provenienti dai comuni limitrofi, a conferma dell’interesse suscitato dall’iniziativa.

Alla manifestazione hanno partecipato il Sindaco Andrea Querqui e l’Assessore alle Associazioni, dott. Francesco Ruggiero, che hanno portato il saluto istituzionale dell’amministrazione comunale. Entrambi hanno sottolineato il valore culturale del dialetto e il ruolo fondamentale dell’associazionismo nella vita culturale e sociale della città.

La serata si è svolta in un clima conviviale e coinvolgente, confermandosi un momento di condivisione e divertimento, capace di valorizzare il dialetto ceccanese come patrimonio vivo della comunità