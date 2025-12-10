Ceccano: Successo per la presentazione del libro Un tempo piccolo da Sinestesia

Grande successo, come era prevedibile, per la presentazione del libro Un tempo piccolo presso il caffè letterario di Ceccano. Il libro edito da Gemma edizioni è diventato poi un film con Edoardo Leo.

Il libro narra la storia della famiglia Piccoli Morutto che ha emozionato l’italia. La Malattia di Paolo, Alzheimer precoce, ha lasciato la moglie Michela e i figli Mattia e Andrea in un ingiusto isolamento spesso anche per colpa delle istituzioni.

Hanno voluto così raccontare la loro vicenda in un Libro. La stessa Michela Morutto ha dichiarato ” Ho scritto il libro perchè voleva essere un ricordo per i nostri figli. Volevamo che loro sapessero che non ci siamo arresi ad una malattia che comunque non lascia scampo. Poi questo libro è diventato un modo come un altro per essere un supporto anche per le altre persone che si trovano nella stessa nostra situazione a dover combattere contro le istituzioni. Anche il papà di Paolo aveva la stessa malattia, dagli anni settanta ad oggi praticamente non è cambiato niente. Ed io in questo modo trovo la forza per andare avanti, oltre che per i miei figli, aiutando anche le persone che non conosco con i nostri problemi e con tanta gente che mi da forza e sostegno con i loro messaggi. Io so che gli occhi di mio marito mi riconoscono con la voce del cuore”

Erano Presenti all’evento il sindaco Andrea Querqui e la presidente del consiglio Emanuela Piroli.