Ceccano – Successo per la “Camminata in Rosa”: cittadinanza unita per la prevenzione

Ieri si è tenuta la ‘Camminata in Rosa’ con una grande partecipazione da parte della cittadinanza.

È stato un momento emozionante, di solidarietà e consapevolezza. Una mattinata che ha voluto sottolineare l’importanza della sensibilizzazione e della prevenzione.

Grazie all’associazione “SerenaMente APS” è stato possibile portare avanti l’iniziativa, in memoria di Serena e di tutte le concittadine che non sono riuscite a vincere la battaglia contro la malattia. Un ringraziamento va rivolto anche agli operatori della Asl di Frosinone UOSD SCREENING che, durante la mattinata, hanno fissato appuntamenti per esami gratuiti finalizzati alla prevenzione delle patologie tumorali alla mammella ed all’utero.

L’ottobre rosa prevede altri eventi: il 26 ottobre, dalle ore 8 alle 14, in Piazzale Bachelet la Croce Rossa sarà presente per un’altra giornata dedicata alla prevenzione, si eseguiranno ecografie mammarie e visite senologiche gratuite (previo appuntamento) oltre alla misurazione dei parametri vitali; per tutto il mese, poi, il Castello dei Conti sarà illuminato di rosa, su proposta dell’associazione “Serotonina APS”, mentre il 15 ottobre, giornata internazionale del lutto perinatale ed infantile, l’illuminazione sarà dedicata al Babyloss awareness day, proposto dall’associazione “Ciao Lapo”.

Un ringraziamento va alle consigliere Carlini Gina e Micheli Cristina, con delega alla sanità, che hanno collaborato attivamente per la realizzazione delle iniziative, e all’assessore Ciotoli Alesandro il quale non ha fatto mancare il suo prezioso supporto. Un mese ricco di iniziative, frutto di un lavoro di squadra che testimonia l’importanza che quest’Amministrazione riconosce alle Politiche Sociali, che includono logicamente anche le pari opportunità, privilegiando gli obiettivi rispetto alla formalità delle deleghe.