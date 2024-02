Ceccano – Strepitoso successo di Roberto Silvestri e Mariuccia Ciotta da Sinestesia

Grande successo a Ceccano per Roberto Silvestri e Mariuccia Ciotta nel cafffè Letterario Sinestesia per la presentazione del loro ultimo libro “Spettri di Clint – L’America del mito nell’opera di Eastwood”.

Gli autori, per decenni storiche firme per Il Manifesto, hanno illustrato un profilo inedito di uno dei registi più prolifici della storia del cinema e hanno messo in evidenza le contraddizioni della società americana. Spesso si sono soffermati su aspetti ai più sconosciuti e hanno deliziato il folto pubblico presente raccontando anche del loro incontro personale a Roma avuto con Clint Eastwood per un’intervista durante la promozione del film Bird.

Molto soddisfatto l’organizzarore dell’incontro Diego Protani della rete delle associazioni che dichiara:” Sta nascendo una città diversa, come dice spesso il Prof. Pietro Alviti La città dei libri. Si nota la fame di cultura che hanno i nostri concittadini e ai nostri eventi da Sinestesia sempre più spesso arrivano tanti spettatori dai paesi limitrofi. Questo fa capire tante cose e siamo orgogliosi di tutto ciò. Voglio ringraziare Roberto Silvestri e Mariuccia Ciotta per aver accettato l’invito, sono sempre disponibili e la loro storia parla da sola. Ringrazio anche la dott.ssa Alessia Bravo per la sua competenza in materia di cinema e spettacolo e un ringraziamento va a tutte le associazioni della rete e allo staff di Sinestesia che ci sostiene in tutte le occasioni. Per i prossimi mesi abbiamo già in programma una dozzina di eventi, vi invito a seguire la pagina Facebook di Sinestesia per scoprire mano mano le nostre iniziative”.

