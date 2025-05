Ceccano: Strepitoso successo di pubblico per Annalisa Corrado e Andrea Querqui

Grande successo di Andrea Querqui con l’europarlamentare del pd Annalisa Corrado. o Nonostante l’evento si sia svolto di domenica mattina, un orario non proprio consono per degli eventi, da Sinestesia c’erano davvero moltissime persone. L’incontro elettorale è stato moderato da Umberto Zimarri. Hanno preso parola i candidati Sofia Ferracci, Antonio Nalli e Mariano Cavese.

Emanuela Piroli ha voluto parlare delle problema ambientale “Le polveri sottili hanno superato il limite massimo imposto dalla legge, moltiplicando così i rischi per la salute dei cittadini. Nello specifico, anche in questi primi mesi del 2025, la centralina di rilevamento delle PM10, ha registrato numerosi superamenti del limite. Trentasette sforamenti dall’inizio dell’anno. Tanto da indurre l’associazione Fare Verde Provincia di Frosinone a segnalare il caso Ceccano alla Commissione europea denunciando il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell’aria dell’Ue. Questo dato è la chiara dimostrazione che le azioni poste in essere per il contrasto all’inquinamento dell’aria, previste dal Piano di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio, non hanno apportato alcun miglioramento all’inquinamento, tanto che la qualità dell’aria resta pessima anche nel 2025. È stato calcolato che al momento le giornate di travalicamento dei limiti giornalieri per il Pm10 rappresentano il 54,4 % dei giorni del 2025, quindi più giorni di aria inquinata rispetto a quelli con aria più pulita, un dato allarmante. Nonostante queste evidenze, in 9 anni di amministrazione comunale targata FDI, abbiamo assistito ad una minimizzazione del problema, addirittura l’ex assessore Del Brocco, che ricordo anche essere inquisito con capi di accusa gravissimi, in pol position per la carica di vicesindaco e che negli ultimi giorni ha fatto girare un video in cui illustra i grandi provvedimenti del suo assessorato, ha sempre considerato i dati falsati, appigliandosi alla collocazione inadeguata della centralina ARPA di Ceccano. Di fatto ha negato sistematicamente che Ceccano avesse un problema di inquinamento atmosferico. Peccato che noi, tutti i giorni avvertiamo il mal d’aria della nostra città. Aggiungo, che se anche fosse vero che i dati della centralina non rappresentano esattamente la situazione di tutto il territorio, comunque evidenziano una criticità, un’area della nostra città, tra l’altro centrale, abitata, con molte attività commerciali, particolarmente inquinata, che è un pericolo per la salute dei cittadini e che non può essere sottovalutata.” Il candidato sindaco Andrea Querqui ha illustrato ai tanti accorsi al dibattito il programma che la sua coalizione ha in favore dell’ambiente e evidenziato altri punti programmatici.

L’eurodeputata Annalisa Corrado che ha salutato i numerosi presenti e ha elogiato la coalizione che supporta Querqui ha poi invitato tutti ad andare a votare anche al referendum di giugno.