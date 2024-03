Ceccano: Strabiliante folla di pubblico alla presentazione del libro Sulle labbra del tempo di Vivana Vacca e Diego Protani

Sabato Pomeriggio presso il caffè letterario Sinestesia a Ceccano si è svolta la presentazione del libro Sulle labbra del tempo di Protani Diego e Viviana Vacca edito dalla Lfa Publisher e già vincitore del VII premio di storia contemporanea Luigi di Rosa.

Davanti ad una grande affluenza di pubblico arrivata non solo dalla provincia di Frosinone e Latina ma anche dalla provincia di Roma.

L’autore del libro Diego Protani ha voluto enunciare “Bellissima giornata, tanta gente e tante emozioni. Non presento quasi mai i miei libri a Ceccano, ma da Sinestesia Caffè Letterario cambia tutto. Grazie Pietro Alviti per aver moderato, grazie a Domenico-Affa Cerroni e Oreste-Affa Cerroni per aver deliziato la serata e grazie a Mario Insenga dei blue stuff ospite speciale !!! Un saluto affettuoso anche a Edoardo De Angelis .

E grazie allo staff di Sinestesia luogo magico dove trovi accoglienza e persone straordinarie! Un Grazie speciale va a Luigi Vacana e alla consigliera comunale di Ceccano Emanuela Piroli per il sostegno!

Non meno importante, anzi tutt’altro, un grazie ai tanti presenti, davvero non mi aspettavo questo successo.”

Il consigliere con delega alla cultura Luigi Vacana ha dichiarato sui propri social “Rispetto alla violenza a cui assistiamo, che cosa possiamo fare noi? Questo, e lo dobbiamo fare. Promuovere la Cultura e sostenerla concretamente. Al Sinestesia Caffè Letterario di Ceccano per la presentazione di “Sulle labbra del tempo” di Diego Protani e Viviana Vacca. Un viaggio puntuale nella società degli anni ’70, capace di esaltarne in maniera impeccabile suoni e colori, nonostante fossero proprio i cosiddetti “anni bui”.”

