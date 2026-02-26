Ceccano -“Stocco di Classe” – Terza Edizione

Lunedì 2 marzo 2026, a partire dalle ore 9.30, presso l’Istituto Alberghiero di Ceccano, si terrà la terza edizione di “Stocco di Classe”, promossa dalla Pro Loco di Ceccano insieme alla Rete di Associazioni del territorio.

L’evento, dedicato allo stoccafisso quale simbolo di tradizione gastronomica e identità culturale, si aprirà con i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, Dott. Francesco Senatore, e del Sindaco di Ceccano, Dott. Andrea Querqui.

Seguiranno l’ intervento di Andrea Vergari con la storia dello stoccafisso, e di Francesca Litta sui valori della sostenibilità e sul legame tra cucina e cultura. Ospite d’eccezione , Pietro Catzola che presenterà il suo libro “Il cuoco dei Presidenti”, mentre Claudio Bocci interverrà sul tema della cultura del viaggio come strumento di dialogo tra i popoli.

Sarà inoltre presente Leandro Ventura, Direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, a testimonianza dell’alto valore culturale dell’iniziativa.

La mattinata si concluderà con la presentazione dei piatti realizzati dagli studenti dell’Istituto Alberghiero, veri protagonisti dell’evento.

L’iniziativa è realizzata con il prezioso sostegno degli sponsor: Signor Stocco, Molino sul Clitunno, La Molisana, Banca di Credito Cooperativo, Opera Zafferano, San Vincenzo Salumificio, Cominium Bio, Scarchilli Formaggi e Laboratorio Agricolo Ciociaro, che contribuiscono concretamente alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e alla formazione delle nuove generazioni.

La terza edizione di “Stocco di Classe” conferma l’impegno della Pro Loco di Ceccano nel promuovere il patrimonio enogastronomico locale e nel rafforzare le sinergie territoriali.

