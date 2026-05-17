Ceccano, “Stille di Stalle”: incontro con l’astrofisico Gianluca Masi

Lunedì 18 maggio, alle ore 18, la Biblioteca Comunale di Ceccano ospiterà l’evento “Stille di Stelle – Quando l’universo diventò infinito”, un incontro con l’astrofisico ceccanese Gianluca Masi, fondatore del “Virtual Telescope Project” e tra i più apprezzati divulgatori scientifici italiani.Le stelle raccontano da sempre il desiderio umano di capire l’universo e il nostro posto dentro l’infinito. Sarà un viaggio tra astronomia, scoperta e meraviglia, promosso dal Comitato Centro Storico con il patrocinio del Comune di Ceccano.«Lo faremo – preannuncia l’astrofisico Masi – ispirati da quell’avventura straordinaria che ci ha condotto, nel corso di due lunghi millenni, a comprenderne le sconfinate dimensioni e a ridefinire la nostra posizione nello spazio, culminando nel confronto tra Harlow Shapley e Heber Curtis del 20 aprile 1920, passato alla storia come il Grande Dibattito. Da là sarebbero scaturite alcune tra le più grandi novità della nostra conoscenza cosmologica. Condividerò alcune immagini storiche straordinarie, per assaporare ancor più quelle rivoluzionarie vicende scientifiche».