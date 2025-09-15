Ceccano, sport e associazionismo: il bilancio dei primi 100 giorni dell’assessore Ruggiero

A cento giorni dall’insediamento della nuova amministrazione comunale, l’assessore allo Sport, alle Politiche giovanili, ai Rapporti con le associazioni e al Volontariato, Francesco Ruggiero, traccia un bilancio delle attività messe in campo.

«Abbiamo patrocinato e sostenuto numerose manifestazioni – spiega l’assessore – dal Trofeo Domenico Tiberia al Motor Show Memorial Riccardo, dal Summer Camp Rugby Ceccano al 5° Open di Tennis Città di Ceccano, fino all’11° Memorial Egidi Giuseppe (Benetti).Abbiamo inoltre affiancato iniziative di valore sociale, come Calcio per la Ricerca con l’associazione Il Sorriso di Tommaso e Dove non arrivi tu, arrivo io, dedicata alla lotta contro la SLA».

Oltre al sostegno organizzativo e istituzionale, il Comune ha garantito concessione di spazi, supporto tecnico e visibilità alle realtà sportive e associative del territorio. «Grazie al lavoro degli uffici – aggiunge Ruggiero – è stato pubblicato l’avviso per l’utilizzo degli impianti scolastici. Nei prossimi mesi, insieme all’assessore Alessandro Ciotoli, vareremo un regolamento per gli impianti sportivi e culturali, basato su trasparenza, regole certe e accesso equo».

L’assessore non nasconde le criticità: «Sappiamo che la maggior parte degli impianti, escluso il Dante Popolla, necessita di interventi strutturali. Ci siamo già messi al lavoro per pianificare soluzioni». Parallelamente è partito l’aggiornamento dell’albo comunale delle associazioni, primo passo verso la creazione della consulta comunale.

Un’attenzione particolare viene riservata al mondo del volontariato: «In questi mesi – conclude Ruggiero – abbiamo riscontrato un impegno concreto e diffuso, con un pensiero speciale a ReTake Ceccano e ai cittadini che hanno offerto il loro contributo. L’obiettivo, ora, è avviare nuove collaborazioni con altre realtà associative del territorio»

