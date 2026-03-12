Ceccano: sport, benessere e divertimento per l’ultima domenica ecologica

In occasione dell’ultima domenica ecologica prevista, la città di Ceccano si prepara a vivere una giornata ricca di sport, energia e attività all’aria aperta. Domenica 15 marzo sono infatti in programma due iniziative dedicate a cittadini, appassionati e famiglie, pensate per promuovere uno stile di vita sano e la valorizzazione degli spazi urbani e naturali.

La mattinata si aprirà con il 3° Trofeo Speed Down – Città di Ceccano, appuntamento ormai atteso dagli appassionati della spettacolare disciplina delle “soap box”. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 7:30 in Piazza Berardi. La gara sarà valida come prima tappa del Campionato Interregionale Centro Sud, prima tappa del Campionato Nazionale UISP e prima tappa del Trofeo “Dalle Alpi agli Appennini”. L’evento ospiterà inoltre il 1° Memorial Angelo Pizzuti, un momento speciale dedicato alla memoria e alla passione per questo sport.

Lo Speed Down rappresenta perfettamente lo spirito della giornata: una competizione spettacolare ma allo stesso tempo ecologica, in cui i veicoli senza motore sfruttano esclusivamente la forza di gravità, unendo divertimento, ingegno e sostenibilità.

Sempre domenica, spazio anche al benessere e alla valorizzazione dei parchi cittadini con l’iniziativa “Vivi i parchi di Ceccano e prenditi cura di te”, in programma al Parco dei Giardinetti dalle 10:00 alle 17:00. Durante la mattinata sarà possibile partecipare ad una lezione di prova gratuita di camminata metabolica, della durata di circa 30 minuti, guidata da istruttori qualificati. Un’opportunità per avvicinarsi ad una pratica sempre più diffusa che unisce attività fisica, respirazione e movimento all’aria aperta.

Due appuntamenti diversi ma accomunati dallo stesso obiettivo: promuovere sport, socialità e benessere, valorizzando allo stesso tempo gli spazi della città e l’importanza di una mobilità più sostenibile.