Ceccano – Sosta a pagamento e accertamento tributi, Querqui: “chiarezza doverosa contro ricostruzioni inesatte”

Considerate le inesatte circostanze riportate a mezzo stampa è necessario effettuare alcuni chiarimenti.

In merito all’esternalizzazione della gestione della sosta a pagamento e del piano strisce blu, deliberati convintamente nella precedente consiliatura da chi amministrava e contro cui le forze di centrosinistra hanno portato avanti una ferma opposizione, nessuno, tanto meno il sottoscritto, ha mai dichiarato di essere a favore dell’esternalizzazione e di quel piano; né si è mai discusso di una eventuale rimodulazione.

Questo non esclude la possibilità o la necessità di rendere operative le strisce blu già esistenti, o di studiare soluzioni alternative adeguate alle esigenze della nostra città senza dare in concessione a terzi il servizio.

In merito all’esternalizzazione del servizio di accertamento tributi abbiamo sempre confermato la nostra contrarietà, in particolare con riferimento alla TARI e all’IMU, ritenendo prioritaria la disponibilità di un ufficio tributi che possa essere punto di riferimento soprattutto per i cittadini in difficoltà. Altra cosa è il servizio di riscossione coattiva, già esternalizzato da anni in ragione della carenza di una struttura organizzativa interna e che, come precisato, per ovvie ragioni dovrà continuare ad essere gestito esternamente.

Entrambe le questioni sono già oggetto di esame da parte dei competenti uffici comunali, ai quali è stato dato mandato di effettuare tutte le valutazioni necessarie al fine di procedere conformemente all’indirizzo politico amministrativo.

COMUNICATO STAMPA

Correlati