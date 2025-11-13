Ceccano soffocata dal PM10: Con 38 superamenti trascina di nuovo l’Itala nell’area di infrazione europea

Ceccano torna tristemente protagonista della cronaca ambientale con 38 superamenti del limite massimo consentito per le polveri sottili PM10, Valori sufficienti a stabilire che il limite previsto nell’allegato XI della Direttiva CE/2008/50 è stato superato rispetto alla media calcolata per l’anno civile. E’ di Ceccano la responsabilità “nazionale” per le violazioni dell’articolo 13 comma 1, “Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana”, della citata direttiva europea. In buona sostanza la città di Ceccano ha trascinato ancora una volta l’Italia in area di infrazione europea, confermando una situazione ormai cronica e insostenibile.

La richiesta di un’ordinanza urgente

Fare Verde Provincia di Frosinone APS chiede al sindaco Andrea Querqui di emanare un’ordinanza urgente per disciplinare le emissioni e tutelare la salute pubblica. L’associazione sottolinea la necessità di non ripetere gli errori del passato, quando i provvedimenti comunali riguardavano i cittadini e i piccoli esercizi, senza mai rivolgersi alle industrie e ai cantieri edili presenti sul territorio.

L’appello di Fare Verde Provincia di Frosinone APS

L’associazione ambientalista ricorda che l’inquinamento da polveri sottili provoca morti precoci e gravi patologie respiratorie e cardiovascolari. A peggiorare il quadro, Ceccano non dispone di centraline idonee al rilevamento delle PM2.5, le particelle più sottili e dannose per l’organismo, capaci di penetrare in profondità nei polmoni e nel sistema circolatorio.

Una responsabilità collettiva

La situazione richiede un cambio di passo deciso: non bastano misure tampone o campagne di sensibilizzazione. Servono azioni concrete e coraggiose, capaci di incidere sulle fonti reali dell’inquinamento. Solo così Ceccano potrà uscire da questa spirale di emergenze e contribuire a restituire credibilità all’Italia sul fronte europeo.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS