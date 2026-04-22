Ceccano, sindaco e presidente dal Consiglio al lancio dello Sportello sociale Spi Cgil

Il sindaco Andrea Querqui e la presidente Emanuela Piroli sono intervenuti durante l’inaugurazione del punto informativo e orientativo, non alternativo ma complementare ai Servizi sociali del Comune.

Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, e la presidente del Consiglio, Emanuela Piroli, sono intervenuti nel corso dell’inaugurazione del locale “Sportello sociale” del Sindacato pensionati italiani (Spi) della Cgil. È stato ufficialmente aperto in via Madonna della Pace n. 71.

«Un presidio importante per il territorio – ne parlano i promotori – nato per dare risposte concrete ai bisogni delle persone, in particolare di quelle più fragili. Lo sportello offrirà informazioni e orientamento sui servizi sociali, sanitari, abitativi, educativi e culturali, accompagnando cittadini e famiglie nell’accesso ai propri diritti».

Il sindaco Querqui e la presidente Piroli, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, hanno tenuto a complimentarsi con Guido Tomassi, segretario della Lega Spi Cgil di Frosinone, Giuseppe Massafra, segretario generale della Cgil Frosinone-Latina, e Pasquale Caggiano, responsabile dello “Sportello sociale” di Ceccano, nonché con le segretarie generali Alessandra Romano (Spi Cgil Roma e Lazio) e Ivana Galli (Spi Cgil Frosinone-Latina). All’inaugurazione ha partecipato anche la consigliera regionale Sara Battisti.

«Lo sportello non sarà alternativo, ma complementare ai Servizi sociali del Comune – dichiara il sindaco Querqui -. Gli uffici comunali svolgono un ottimo lavoro, con forte impegno e profonda umanità, e colgo l’occasione per ringraziarli nuovamente. Lo “Sportello sociale”, però, potrà essere certamente uno strumento di supporto e lavorare anche in sinergia con l’Amministrazione comunale in materia di politiche sociali».

La presidente Piroli sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Lo sportello, una “Bussola sociale” per l’orientamento, andrà ad aumentare l’efficienza e la funzionalità dei servizi per garantire diritti alle persone più anziane e fragili, che spesso si ritrovano da sole a orientarsi in un welfare moderno e sempre più digitalizzato. È stata una bella mattinata in cui sono stati trattati largamente temi attinenti alla garanzia dei servizi, sia sanitari che sociali, e ai sostegni alle famiglie».