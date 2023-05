Ceccano – Sicurezza cittadini, i consiglieri di minoranza presentano un’interrogazione al sindaco

Considerati i recenti episodi di furti ad attività e private abitazioni, atti vandalici, aggressioni che hanno avuto luogo sul territorio di Ceccano e del silenzio assordante di chi amministra la nostra città, partendo dal presupposto che la sicurezza è un bene primario e necessario per una vita serena nell’ambito di una comunità, abbiamo ritenuto opportuno presentare un’interrogazione consiliare in tema di sicurezza urbana e sul sistema di videosorveglianza.

Il sistema di videosorveglianza installato in alcune zone della città sembrerebbe non essere un deterrente efficace; non è stato, difatti, chiarito se sia stato utile per individuare, ad esempio, i responsabili del rogo delle casette di legno presso Castel Sindici.

Altro problema rilevante, poi, è quello delle zone periferiche, maggiormente vessate da furti e tentativi di intrusione, purtroppo non coperte da sistemi di controllo con videosorveglianza e carenti di un impianto di illuminazione pubblica efficiente; criticità, quest’ultima, che si riscontra anche in aree della città frequentate dai giovanissimi.

La sicurezza dei nostri concittadini rappresenta una priorità assoluta per tutti gli amministratori e ci auguriamo che la maggioranza possa dare risposte esaurienti ed illustrare quali siano state le azioni di confronto messe in campo con le autorità di pubblica sicurezza che operano con impegno sul nostro territorio nonchè in ordine alla funzionalità dell’impianto di videosorveglianza.

I consiglieri del Comune di Ceccano Emanuela Piroli, Mariangela De Santis, Andrea Querqui, Emiliano Di Pofi.

Comunicato stampa