Ceccano: sfida Di Pofi-Gizzi alle primarie del centrodestra

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

A Ceccano si accende la corsa verso le elezioni amministrative. Domenica 16 marzo si terranno le prime primarie del centrodestra nella storia politica locale, un appuntamento inedito che vedrà contrapposti l’imprenditore Ugo Di Pofi e l’avvocato Stefano Gizzi per conquistare l’investitura a candidato sindaco della coalizione alle prossime comunali.

La data del voto dovrebbe essere fissata oggi dal Consiglio dei Ministri: si ipotizza il primo turno il 25 e 26 maggio, con eventuale ballottaggio l’8 e 9 giugno.

La sorpresa dell’assenza di Forza Italia

A pochi giorni dall’appuntamento elettorale, a sorprendere è l’assenza di un candidato di Forza Italia, che non ha trovato un nome condiviso da presentare. Gli “azzurri” saranno quindi chiamati a scegliere tra Di Pofi e Gizzi.

I due sfidanti

Ugo Di Pofi, sostenuto dalla lista civica Sempre con Ceccano e vicino a Fratelli d’Italia, si presenta come espressione della società civile, con un’esperienza imprenditoriale apprezzata da molti. “Ho condiviso queste primarie per sgombrare il campo dall’idea di una candidatura imposta dall’alto”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di un confronto corretto e della lealtà post-voto.

Stefano Gizzi, appoggiato dalla Lega e dalla civica Per amore di Ceccano, ha invece rivendicato il valore democratico di queste primarie, sottolineando come il dibattito sarà centrato su programmi e progetti per la città: “Per la prima volta il centrodestra, dopo più di trent’anni, terrà le primarie. È un’occasione di confronto democratico”.

Attesa per la presentazione dei programmi

I riflettori sono ora puntati sull’incontro di domani, alle ore 16:00, presso lo Smile di Piazzale Europa, dove i due candidati presenteranno ufficialmente i loro programmi.

Con la sfida Di Pofi-Gizzi, il centrodestra ceccanese si proepara a una competizione storica che potrebbe segnare una svolta nel panorama politico locale. Resta da vedere chi tra i due conquisterà la fiducia degli elettori domenica prossima.