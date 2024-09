Ceccano – Servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri

Nella serata di ieri i Carabinieri hanno intensificato la sorveglianza nel Comune di Ceccano, dove i militari della locale Stazione, supportati da altre pattuglie della Compagnia di Frosinone, hanno effettuato una serie di posti di controllo e verifiche nel centro cittadino e lungo le principali vie di accesso.In prossimità del weekend ceccanese, il servizio straordinario di controllo del territorio è stato finalizzato a garantire la salvaguardia della cittadinanza, prevenendo la commissione di reati di natura predatoria, preservando la sicurezza della circolazione stradale e verificando l’eventuale presenza di soggetti pericolosi per la pubblica sicurezza.Nel corso del servizio serale sono state identificate 48 persone ed è stata constatata la regolarità dei titoli assicurativi e di circolazione di 34 veicoli. Specifica attenzione è stata rivolta all’accertamento della corretta condizione psicofisica delle persone alla guida. Complessivamente sono state elevate 4 violazioni al codice della strada, tra guida pericolosa e carenza dei dispositivi di protezione attiva nelle autovetture.Le attività svolte nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno portato al deferimento di 2 assuntori di droghe leggere alla Prefettura per l’adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza.Contestualmente sono incrementati i controlli delle persone sottoposte agli arresti domiciliari, verificando la presenza in orario notturno di 9 soggetti, regolarmente presenti presso le loro abitazioni.Al termine delle attività sono stati proposti anche 2 fogli di via nei confronti di altrettanti soggetti non residenti nel comune di Ceccano, gravati da precedenti di polizia e ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. I servizi straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni

