CECCANO, SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2026: PUBBLICATO IL NUOVO BANDO

L’Amministrazione comunale di Ceccano informa che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il nuovo bando ordinario 2026 per la selezione dei volontari.

Fino alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026, i giovani di età compresa tra 18 e 28 anni potranno presentare domanda per partecipare ai progetti di Servizio Civile Universale da svolgere in Italia o all’estero, compresi quelli che consentiranno di prestare servizio presso il Comune di Ceccano. Per quanto riguarda i progetti realizzati in collaborazione con OPES, sono disponibili 25 posti complessivi, suddivisi nei seguenti progetti:

“Allunga una mano alla fragilità” – 6 volontari

“Insieme per dei percorsi d’arte e cultura” – 4 volontari

“Insieme per dei percorsi d’arte e cultura” – 8 volontari

“Insieme per dei percorsi di educazione culturale e ambientale” – 3 volontari

“Senza rischi: la consapevolezza in azione” – 4 volontari

Nelle prossime ore saranno pubblicate sul sito di OPES le schede di sintesi dei progetti, che permetteranno agli interessati di conoscere nel dettaglio attività, obiettivi e sedi di svolgimento.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata del Servizio Civile Universale, disponibile al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/

Il Servizio Civile rappresenta un’importante opportunità di crescita personale e professionale per i giovani, consentendo loro di maturare esperienze utili per il futuro e di contribuire attivamente alla vita della comunità attraverso attività di valore sociale, culturale e civico.

L’Amministrazione comunale sottolinea inoltre il valore di questa esperienza anche alla luce dell’attività svolta dai giovani attualmente in servizio presso l’Ente, che stanno offrendo un contributo concreto alle attività comunali e alla vita della comunità.