Ceccano – Servizi Sociali trasferiti a Palazzo Antonelli: più accessibilità e stop alle barriere architettoniche

L’amministrazione comunica che i Servizi Sociali si trasferiranno a Palazzo Antonelli (Piazza Municipio) e saranno pienamente operativi presso la nuova sede dal prossimo 13.02.26. Il trasferimento è finalizzato a garantire l’accessibilità delle persone con disabilità presso gli uffici in quanto, presso la sede che sino ad oggi ha ospitato i servizi, non vi era ascensore fruibile con evidente disagio per gli utenti e gli stessi operatori. Questa soluzione risponde all’esigenza di agevolare le categorie fragili e di accentrare i servizi dedicati ai cittadini i quali, per la richiesta di certificazioni anagrafiche e per i servizi sociali, potranno recarsi presso il medesimo stabile.

Una decisione rilevante che consente di abbattere le barriere architettoniche non ritenendo accettabile che uffici deputati alla gestione delle fragilità non siano liberamente accessibili agli utenti con difficoltà motorie.

L’Assessore alle Politiche sociali Mariangela De Santis

