Ceccano, sequestro discarica abusiva: l’Amministrazione Querqui ringrazia polizia locale e carabinieri forestali

Il sindaco, Andrea Querqui, e il delegato all’Ambiente, Colombo Massa, sono grati alle forze dell’ordine per l’operazione congiunta contro uno scarico abusivo di rifiuti sul territorio comunale.

L’Amministrazione comunale di Ceccano ringrazia la polizia locale e i carabinieri forestali per l’operazione congiunta che ha portato nelle scorse ore al sequestro di una discarica abusiva sul territorio comunale.

Le forze dell’ordine hanno scoperto un profondo scavo in cui il proprietario del terreno, denunciato per smaltimento illecito, aveva interrato un grosso quantitativo di rifiuti. Sono state rinvenute, tra l’altro, lastre in via di analisi per l’accertamento della potenziale presenza di amianto. Ne erano state già sequestrate in un’altra zona a settembre scorso dai carabinieri della stazione locale assieme allo stesso nucleo forestale di Ceccano.

«La collaborazione tra enti preposti sul territorio – sottolinea il sindaco Querqui – è essenziale sia per la prevenzione che per la repressione, come peraltro già accaduto in quest’ultimo periodo. L’Amministrazione comunale ringrazia le forze dell’ordine per questo nuovo colpo assestato agli inquinatori seriali della nostra città».

«Il nostro territorio – aggiunge il delegato Massa – è già martoriato da diverse fattispecie di inquinamento e non ha certo bisogno di questi comportamenti inqualificabili. Continuerà a essere adottata una linea di tolleranza zero contro gli abbandoni indiscriminati di rifiuti, più o meno pericolosi».