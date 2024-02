Ceccano, seminario per gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico

Quale sarà la facoltà giusta per me? Quali saranno le materie che studierò e quali sbocchi lavorativi potrò avere? Sono queste le domande che gli studenti del Tecnico Economico di Ceccano Martedì 20 febbraio 2024 nell’ aula magna Giuseppe De Nardis rivolgeranno alla Prof.ssa Anna Paola Micheli docente presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

La prof.ssa Anna Paola Micheli, in rappresentanza dell’Università, terrà un seminario rivolto agli studenti delle classi terze e quarte sul tema dell’educazione finanziaria: un’occasione di crescita e approfondimento per gli studenti che fanno delle competenze economiche il loro punto di forza. La seconda parte dell’incontro sarà invece dedicata alle classi quinte e alla presentazione del corso di studi “Economia e managemet del made in Italy” attivo nell’ateneo di Cassino: una proposta formativa importante da scoprire e un’attività che si inserisce a pieno titolo nei percorsi di didattica orientativa organizzati dall’Istituto.

L’Ite Ceccano conferma e consolida, con questa ennesima iniziativa, il sodalizio tra scuola e Università da sempre considerato fondamentale per il futuro degli studenti.

COMUNICATO STAMPA